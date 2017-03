Agências europeias elegem Praia como a segunda cidade mais “cool” de África

Um grupo de Agências europeias que vendem viagens para África elaboraram um ranking das cidades “mais cool” de África.

Segundo informações avançadas pela TCV ao todo foram avaliadas 54 cidades africanas de acordo com oito critérios específicos. Entre eles, o clima, a vida nocturna, a oferta cultural, o preço do custo da viagem, o risco de doenças endémicas, a qualidade de transportes urbanos, a corrupção, o risco de terrorismo, e até o espírito de abertura para com os turistas.

No fundo, a famosa morabeza cabo-verdiana foi avaliada nas suas mais variadas vertentes e parece ter levado a melhor.

Além dos referidos critérios, a mesma fonte diz ainda que foram realizados inquéritos de opinião sobre onde comer, como se deslocar, a qualidade e facilidade de conexão com novas tecnologias e até sobre a qualidade de vida da cidade.

A TCV avança ainda que, na elaboração deste guia das cidades “mais cool” as agências europeias tiveram ainda em conta a opinião dos principais operadores a nível mundial, que trabalham com o mercado africano.

No top cinco Cabo Verde só perde para a famosa Cape Town na África do Sul. Em terceiro vem Dakar, no Senegal, seguido de San Luiz, ilhas Maurícias e Tuniz, na Tunísia.

GC