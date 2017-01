África só concentra 3% das aberturas de hotéis programadas para 2017

Serão no total 614 novas unidades hoteleiras a abrir durante o ano de 2017 em todo o mundo, mais que o dobro do verificado no ano anterior.

O TopHotelProjects diz que a Ásia é o continente em que as cadeias hoteleiras internacionais vão concentrar as suas novas aberturas, com 43% do total, e que a Hilton Hotels & Resorts mantém-se como o grupo que mais activos somará ao seu portefólio este ano.

Por sua vez, a Meliá Hotels International, que recentemente anunciou a abertura de um cinco estrelas com 315 quartos em Bangkok, opera actualmente 13 unidades na Ásia Pacífico e tem pendentes 22 aberturas. O objectivo é duplicar a sua carteira naquela região nos próximos três anos.

A Barceló Hotels & Resorts tem igualmente planos muito ambiciosos na Ásia, concretamente na China, cujo objectivo é alcançar o mínimo de 100 hotéis nos próximos 10 anos. Já a RIU Hotels & Resorts desembarcou em Agosto do ano passado na Ásia com um Hotel no Sri Lanka e os seus planos passam por construir mais três unidades hoteleiras na zona.

O ano de 2016 terminou com a abertura de 230 novos hotéis em todo o mundo, com a América do Norte a dominar o mercado ao concentrar 53% das inaugurações, seguindo-se a Europa com 67 aberturas, a América Latina (7%), a Ásia Pacífico (5%), o Médio Oriente (4%) e a África (3%). As cadeias hoteleiras internacionais com o maior número de aberturas o ano passado foram a Hilton (46), a Marriott International (29) e a Holiday Inn (14).

