Açores, canárias, cabo verde e madeira vão promover-se em conjunto nos cruzeiros

Está a ser preparado um grupo de trabalho com vista à promoção da actividade turística centrada na temática dos cruzeiros, em conjunto com as entidades responsáveis pelo turismo dos Açores, Canárias, Cabo Verde e Madeira.

Filipe Macedo, director regional do Turismo dos Açores, explica que “o objectivo é promover o trabalho conjunto relacionado com a temática do impacto dos cruzeiros nas cidades de escala, numa perspectiva de reter mais-valias destas escalas, no interesse directo das cidades e da sociedade, através de estudos de promoção, na qualificação do turismo, nos estudos de mercado e na investigação das tecnologias aplicadas ao sector”.

O Director Regional referiu que “o início destes contactos permite uma apreciação de que tipo de políticas devem ser adoptadas e concertadas entre as ilhas da Macaronésia, promovendo o turismo entre as várias Regiões, onde se destaca o possível acordo relativamente ao turismo de cruzeiros.”

Publituris