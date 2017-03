62,4% da população já tem acesso à rede pública de água

No âmbito do Dia Mundial da Água que se assinala hoje, 22 de Março, o Instituto Nacional de Estatísticas de Cabo Verde, INE, deu a conhecer alguns números relacionados com o consumo deste precioso líquido no arquipélago.

Os dados revelam que 62,4% da população de Cabo Verde já tem acesso à rede pública de água.

Porém, 15,4% ainda se abastece em chafarizes, 5,6% em autotanques e 7,3% através das fontes de água dos vizinhos. Ainda, 9,3% da população recorre a poços, levadas e outras fontes de abastecimento.

O INE avança ainda que em termos de população com acesso à rede pública de distribuição de água, os números são mais expressivos no meio urbano que atinge 67,6% dos habitantes, enquanto no meio rural a taxa baixa para 52,1%.

Apenas 9,6% da população consome água engarrafada, enquanto 46,6% trata a água para beber.

GC